FIDEO: Bysûndere brânbestridingswein út Frankryk op toer yn Fryslân

In bysûndere brânwachtauto makket op 't heden in rûntsje troch Fryslân. It giet om in spesjale boskbrânbestridingswein út Frankryk, dy't ek hieltyd faker ynset wurdt yn Nederlân. De wein is spesifyk boud foar de ynset by natuerbrannen en makket dizze dagen in toer by de Waadeilannen del. Woansdeitemiddei waard er yn Dokkum presintearre.