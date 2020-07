Dokkumer (20) krijt selstraf en behanneling foar berôving drugsdealer

De Ljouwerter wie fermindere tarekkenber, hy moat him behannelje litte. Hy wie yn de tiid fan de berôving minderjierrich. Beide straffen binne lyk oan it foarriedige fêstsitten.

It fjouwertal hie in 23-jierrige dealer fan Ljouwert berôve en mei in mes stutsen. Dejinge dy't it mes hantearre, in yntusken 18-jierrige Ljouwerter, is ein maaie feroardiele ta jeugd-tbs.

Gefoelich foar psygoazes

De 20-jierrige Dokkumer hat neffens de rjochtbank gjin oandiel hân yn de stekpartij. Hy is gefoelich foar psygoazes en der wie by him sprake fan in slimme fersteuring yn de foarm fan (hard-)drugsgebrûk. Hy moat him yn elts gefal in jier lang behannelje litte op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) fan de GGZ yn Frjentsjer.

Foaropset plan

It fjouwertal hie fan tefoaren in plan betocht om de dealer te berôvjen. Se wiene út op wyt en de dealer soe in Gucci-shirt meinimme. De 20-jierrige Dokkumer moete de dealer by it busstasjon yn Dokkum en naam him mei nei in plak achterôf. Wylst de 21-jierrige op de útkyk stie, sprongen de twa Ljouwerters út de boskjes.

Klaplong

De jonge dy't jeugd-tbs krigen hat, stuts de dealer mei in mes yn 'e boarststreek. It slachtoffer strompele efkes letter ferwûne by in kafee nei binnen ta. Hy hie in stekwûne yn 'e boarst en in klaplong oprûn.

De saak fan de fertochte dy't op 'e útkyk stie, de 21-jierrige Dokkumer, wurdt kommende freed troch de Ljouwerter rjochtbank behannele.