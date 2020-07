Blauwalg aangetroffen in zwemwater Grutte Wielen

De blauwalg, geen echte alg maar een bacterie, ontstaat als stilstaand water warmer wordt. Er komen dan dikke drijflagen op het water. Daar komen giftige stoffen uit vrij, die bij mensen die ermee in aanraking komen, zorgen voor irritatie aan de huid en ogen. Als mensen het spul binnenkrijgen, kunnen ze klachten krijgen zoals misselijkheid, buikkramp, overgeven en diarree.

Op zwemwater.nl kunnen mensen checken of het zwemwater bij hen in de buurt veilig is