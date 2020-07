Provinsje keart hast 9 miljoen euro út oan faunaskea

Provinsje Fryslân hat it ôfrûne jier hast 9 miljoen euro útkeard oan faunaskea. It is in temjittekomming yn de skea dy't feroarsake is troch guozzen. De skea troch de bisten yn Fryslân is it heechst fan hiel Nederlân. Lanlik giet it om goed 25 miljoen euro. It giet benammen om gerslân dat kealfretten wurdt.