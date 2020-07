Súdwest-Fryslân jout wenningeigeners 90 euro foar enerzjybesparring yn hûs

Wenningbesitters yn Súdwest-Fryslân kinne oant 90 euro werom freegje fan de gemeente as sy yn harren hûs lytse enerzjybesparjende maatregels nimme. It giet dan om maatregels as it oanbringen fan radiatorfoalje of tochtstrips, it pleatsen fan ledlampen en it wettersidich ynregeljen fan de cv-ynstallaasje.