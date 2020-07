Gemeente Skiermûntseach skoot beslút oer nije ferbiningswei op 'e lange baan

It plan is om de busremize te ferpleatsen en it bedriuweterrein út te wreidzjen, en dêrom moat der ek in nije ferbiningswei komme. Hûnderten eilânbewenners binne it net iens mei de komst fan de dyk en ha harren hanteken set ûnder in petysje tsjin it plan.

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders hat no de opdracht krigen om it plan breder te ûndersykjen, wêrtroch't der pas letter dit jier mear dúdlik wurdt.