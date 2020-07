Ferskate pannen yn Fryslân sletten fanwege ynternasjonale drugssaak

It ûndersyk hat ek laat ta it ûnderskeppen fan in transport fan 86 kilo amfetamine, fan Fryslân nei Finlân. Earder dit jier waarden yn dat ûndersyk troch de hiele provinsje santjin ynfallen dien en ferskate minsken oanholden, ûnder wa leden fan ferbeane motorklups.

Soad drugs en wapens

By de ynfal yn it hûs yn Waadhoeke waarden twa bruorren oanholden. De plysje fûn dêr goed 2 kilo himp, 1,9 kilo kokaïne, 11,77 gram MDMA, goed 10 gram amfetamine, 185 gram ketamine, in skeal, tsientûzenen euro's en Noarske kroanen, in boksbûgel, in mes en in telefoan.

It is ien fan de plakken dy't in rol spylje yn it ûndersyk. By de saak sette justysje in kriminele boargerynfiltrant yn.