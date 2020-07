Buma slút twa drugspannen yn Ljouwert en Stiens

Boargemaster Buma fan de gemeente Ljouwert hat twa gebouwen sletten fanwegen drugs. Beide binne ôfsletten foar in perioade fan njoggen moanne. It giet om in pân oan de Langebuoren yn Stiens en in wenning oan de Elias Vonckstraat yn Ljouwert. De twa pannen kamen yn byld nei in langrinnend plysje-ûndersyk nei ynternasjonale drugshannel en wytwaskjen. Dat ûndersyk hat ek laat ta it ûnderskeppen fan in transport fan 86 kilo amfetamine, fan Fryslân nei Finlân.