WTC Expo kin holle krekt boppe wetter hâlde

De grutskalige opfang fan asylsikers gie net troch, de beurs Vrouw dy't al hielendal opboud wie, moast ôfsein wurde. By it WTC Expo wurkje tritich minsken. Troch de stipemaatregels fan it kabinet koene dy allegear oan it wurk bliuwe. Untslaggen lykas by de RAI yn Amsterdam binne yn Ljouwert net oan de oarder. No 't it oantal nije coronagefallen stabyl hiel leech bliuwt, krijt Ourensma wer hope. Nei de simmer wurde der wer eveneminten hâlden, seit er.