265 dagen sel foar haadfertochte (16) delstekken Roan Brilstra

By de stekpartij by in kafee oan de Zuidkade yn Drachten rekke op 22 desimber foarich jier de 15-jierrige Roan Brilstra swierferwûne. De fertochten, twa jonges fan 15 en 14 jier, naaiden út, mar waarden let op de jûn oanholden. By de opskuor dy't op strjitte ûntstie nei it ynsidint rekke in plysjeman ferwûne. Roan Brilstra ferstoar op 29 desimber yn it sikehûs oan syn ferwûnings.