Simmerblog: Simmer yn Kollumerpomp

Op it plaknammeboerd stiet Kollumerpomp, mar at je Bert Kingma leauwe meie, dan fiele de bewenners fan it doarp folle mear foar de namme 'De Pomp'. It hat alles te krijen mei it libjen oan see. "It wurd 'Pomp' stiet foar in tydlike brêge yn de seedyk. It hat dus neat te krijen mei pompen, mar wol mei wetter." Yn it doarp wenje goed 400 minsken. "En de lêste jierren ek hieltyd mear minsken fan bûten. De rêst en de rekreaasje yn it Nationaal Park Lauwersmar lûke dochs oan."