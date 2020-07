Ite en drinke yn 'Bartele's Diner' yn stasjonsrestauraasje Grou-Jirnsum

"Dizze lokaasje stie al hiel lang leech en ik tocht dat it wol geskikt wêze soe as restaurantsje. Ik haw hiel lang yn Azië sitten, dat yn in 'American dining mei in Asian twist' seach ik wol sitten." Fjouwer kear yn de oere komt de trein foarby riden. Net alle kearen bliuwt de trein efkes stean.

Santema soe yn febrewaris al úteinsette mei syn saak, mar troch de coronakrisis waard de iepening útsteld. "It menu is klear. Moarns om 8 oere binne wy al iepen foar in brochje, kofje of wat lekkers. Bartele's Diner is alle dagen oant 22.30 iepen. Ik haw ek al in groep âldere froulju op de kofje hân, dy't oan it fytsen wie." De saak hat in Amearikaansk tintsje: der kin harke wurde nei muzyk út in jukeboks en der kin spile wurde op in flipperkast. Fierder binne der ferskate tillevyzjes om it nijs en sport te folgjen."

Hoarekabloed

"Ik haw yn Yndonesië noch altyd fiif saken. Dêr giet it troch it coronafirus fansels ek wat minder mei. Myn frou en ik binne in pear jier lyn hjir wer kaam, mar it hoarekabloed bliuwt streamen. Myn frou sei: o nee, dêr gean we wer, mar no sjocht se it dochs wol sitten."