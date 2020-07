Reders liede skipshoarn foar matroazen dy't fêst sitte

"Wij hebben op het moment zo'n dertig Filipijnse matrozen aan het werk, die langer aan boord zitten dan afgesproken", fertelt direkteur Jan Reier Arends fan JR Shipping yn Harns. "Normaal zitten zij zo'n zes tot acht maanden op zee, maar sommigen zijn nu al elf maanden van huis. Het gaat heel goed met hen. Vaak varen deze mensen al langer bij ons en zijn ze gemotiveerd. Eentje wil dringend naar huis en de rest vindt het wel prima, want ze zijn veilig aan boord en kunnen ook hun familie nu onderhouden."

Neffens Arends binne der in soad havens en lannen yn de wrâld dy't der strange regels op neihâlde om it coronafirus tsjin te gean. Mei it lieden fan de skipshoarn wolle de reders wrâldwiid omtinken freegje foar it lot fan dizze matroazen, dy't al moannenlang ekstra fan hûs binne. "Om 12 uur laten wij de scheepshoorns klinken in de haven van Harlingen. Hopelijk volgen andere reders dat voorbeeld."