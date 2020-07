Boelensloane sammelet lege flessen yn foar nije boarterstún

Buertbewenner José kaam mei it idee fan de boarterstún en al gau stie it hiele doarp derefter. De 17.000 euro dy't it koste hat, is by inoar brocht troch bern dy't flessen sammele hawwe, sportferieningen en middenstanners dy't jild skonken hawwe en de buert dy't it mei opboud hat. Gemeente en provinsje betelle ek mei oan it projekt. De bern mochten de tastellen sels útsykje. Sa binne ûnder oaren in kabelbaan en in skommel oanskaft."De buert is der bliid mei, want dy woe hjir ek graach wat hawwe."