Lânbou-organisaasjes: "Efkes gas werom by boeredemonstraasjes"

Boeren binne net wiis mei de kabinetsplannen foar it ferminderjen fan de útstjit fan stikstof. Lykas in foarstel fan lânbouminister Carola Schouten om de hoemannichte aaiwyt yn it fretten fan fee te ferminderjen. Neffens de demonstrearjende boeren soe dat lykwols neidielige gefolgen hawwe foar de sûnens fan de bisten. De boeren binne ek lilk op supermerken, om't dy neffens harren gjin earlike priis betelje foar lânbouprodukten.

"Efkes gas werom"

De emoasje is goed te hearren yn de stim fan Wiegersma. "Wy binne noch net ferslein. Wy hawwe justerjûn by-inoar sitte en bepraat wat we noch dwaan kinne. Ik kin dêr noch net tefolle oer sizze. It is lykwols goed om wol efkes gas werom te nimmen, mar ik snap de frustraasjes fan de boeren ek. Wy fiele ús geweldich naaid, as ik dat sa sizze mei. Wy binne al sûnt ein maaie dwaande mei plannen en binne dy oan it trochrekkenjen. Wy hawwe der juristen byhelle en dochs hawwe wy al sân kear nul op rekest kirgen."

Polityk reses

Neffens Wiegersma wie harren lêste plan hiel degelik. "Dêr hawwe wy juriste byhelle, in hiel soad ûnkosten makke, mar we seinen: we sille in plan oanleverje dat goed is. Dat plan wie noch better as it plan fan it ministearje sels. En doe krigen wy te hearren: wy hawwe de mankrêft net om dat út te fieren. De politisy binne no mei polityk reses en ik snap bêst dat eltsenien op fakânsje moat, mar de boeren kinne de einen net oaninoar knoopje. Ik fyn it hufterich wat hjir no bart."

Neffens Wiegersma gean de boeren troch mei harren aksjes. "Dy boeren litten harren net mear temme en wy hawwe se aanst ek net mear yn de hân. As je plan nei plan oanleverje, dy't allegear trochtocht binne, dan tink ik..yn wat foar lân libje wy?"

Ludikere aksjes

Advokaat Tjalling van der Goot stelt dat it trekkerferbod diskutabel is op basis fan it demonstraasjerjocht, dochs tinkt Wiegersma dat de lânbou-organisaasjes dat ferbod net oanfjochtsje sille. "Ik tink dat wy mei ludike aksjes folle fierder komme as mei hurde aksjes, seker by it publyk." Neffens Wiegersma is der op it stuit gjin rezjy yn de boereprotesten en soarget dat just foar gaos.