Boargemaster Waanders: "Keatspartij organisearje yn coronatiid is echt net yngewikkeld"

Mear en mear keatsferieningen jouwe oan dat se it net sitten sjogge om partijen te organisearjen. Keatsbûn KNKB freget de ferieningen om har oan te melden foar partijen, mar in soad keatsklups hawwe al sein dat him dat net wurdt. Under oare Minnertsgea, Seisbierrum, Bitgum en Rie doare it net oan en dat binne allegear klups yn de gemeente Waadhoeke.

Keatsbûn KNKB freget de gemeenten om mear mei te tinken. "It is echt wol te dwaan", seit boargemaster Waanders. "We wolle wol helpe, mar it moat wol fan twa kanten komme en dan kin der in soad. Sa yngewikkeld is it echt net."

Fakken meitsje

Om foar te kommen dat der grutte groepen minsken byinoar komme te stean, kinne de keatsklups neffens de boargemaster ferskate maatregels nimme. Se tinkt dat de besikers ferlet ha fan dúdlikheid oer it protokol. "De ferieningen moatte sels efkes sjen hoe grut oft it fjild is en dan kinne se bygelyks hiel maklik fakken meitsje. Dan is it sichtber wêr't minsken stean kinne."