Sel easke foar stekkerij by strjitrûzje yn Ljouwert

De 24-jierrige fertochte soe in pear kear mei in mes úthelle ha. De man sels ûntkent dat it in mes wie. Neffens him hie er nei alle gedachten in elektroanyske sigaret of in telefoan yn de hân. Op kamerabylden dy't yn de rjochtseal fertoand waarden, miende de rjochter dochs echt 'een zwart puntig voorwerp' te sjen.

By syn oanhâlding soe de fertochte syn knibbel tsjin de holle fan in plysje stjitten ha. Ek soe er de plysje útskolden en yn it gesicht flibe ha.

De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.