"Goede gronden" foar ferbod op trekkers by demonstraasjes

Oprop foar ludikere aksjes

Boeren dy't it ûniens binne mei minister Schouten fan Lânbou hoege net perfoarst mei de trekker de sneldyk op te gean om de oandacht te lûken. It kin folle publyksfreonliker, fynt Harm Wiegersma, dy't sels boer is en foarsitter fan it Nederlânsk Bûn fan Melkfeehâlders. "Der binne ek oare metoaden om aksje te fieren. It kin allegear wol wat ludiker", seit er.

It begryp fan de boargers foar de boereprotesten liket dizze dagen wat ôf te nimmen. Neffens Wiegersma hat dat te krijen mei it feit dat it om spontane aksjes giet, dêr't amper rezjy achter sit. "Dat is wol in bytsje it manko fan ditsoarte aksjes, it is frij ûnkontrolearre. Ast it wat ludiker dochst en wat mear struktuer deryn joust, datst ek útleist wêrom't de boeren de dyk op gean, dan tink ik dat der seker wol begryp is fan de boargers."

Wol is it neffens Wiegersma dúdlik dat aksje nedich is. It Nederlânsk Bûn fan Melkfeehâlders hat earder mei oare lânbou-organisaasje in alternatyf plan oanbean oan minister Schouten om de feefoermaatregel dy't sy oankundige hat fan tafel te krijen. De minister hat dêr lykwols neat mei dien en dêr is Wiegersma net oer te sprekken. "Dat fan ús wie in realistysk plan, it plan fan Schouten fyn ik twa kear niks."