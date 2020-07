Ferbod op trekkers by demonstraasjes boeren: terjochte of net?

It trekkerferbod is neffens advokaat Tjalling van der Goot in ûnrjochtmjittige ynbreuk op it demonstraasjerjocht. It kin mei sukses oanfjochte wurde, tinkt Van der Goot dy't earder de 'blokkearfriezen' bystie.

"Demonstraasjerjocht is hillich"

Neffens him is it rjocht om te demonstrearjen hillich yn ús lân en moatte je goede redenen ha om dat ôf te nimmen. "It is in grûnrjocht, it is yn de grûnwet fêstlein, it is yn it Europeesk Ferdrach foar de Rjochten fan de Mins fêstlein. Mei oare wurden, dat stiet boppe alle oare rjochten", seit Van der Goot.

De advokaat is net oertsjûge fan de ferkearsfeilichheidsrisiko's by de protesten. "Miskien wol op in grutte dyk, mar net op alle oare iepenbiere plakken. En dat stiet no wol yn it ferbod. Dan sis ik, op basis fan wat ik tink dat de wetlike easken binne: se meitsje nei myn miening in goede kâns."