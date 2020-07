Tal coronapasjinten yn Fryslân nimt ôf nei sân

It is opfallend dat der yn de gemeente Ljouwert hielendal gjin minsken mear binne dy't besmet binne. By de foarige mjitting wiene der noch 7 coronapasjinten. Der binne no allinne noch pasjinten yn De Fryske Marren (2), Smellingerlân (1), Noardeast Fryslân (2), Achtkarspelen (1) en It Hearrenfean (1). Alle oare gemeenten binne coronafrij. Dit hoege net de werklike sifers te wêzen, omdat net alle minsken mei klachten har teste litte.

Der binne ek gjin nije stjergefallen melden. Dêrmei binne der al in moanne lang gjin coronadeaden fallen yn Fryslân, mar ek dat kin fertekenjend wêze, omdat stjergefallen pas letter registrearre wurde.