Sjitte, fergiftigje en beammen omseagje: de realiteit fan wildlifecrime yn Fryslân

Under wildlifecrime falle ûnder oare it streupen fan wyld en fisk en it yllegaal fangen, hâlden en dea meitsjen fan wylde bisten. Dan kin it gean om in stienmurd dy't foar oerlêst soarget, mar ek de yllegale bestriding fan rôfbisten om greidefûgels te beskermjen.

Publyk geheim

"It is in publyk geheim", seit immen mei in behoarlik sintrale rol yn de greidefûgelbeskerming oer wat der him ôfspilet yn dy wrâld. As de mikrofoan útstiet, wurdt der noch wolris wat loslitten oer dizze praktiken, lykas it foar in part útheljen fan in nêst fan brune hoarnskrobbers of it yllegaal ynsetten fan fangstkoaien.

"Dan krije jo in ûntwikend antwurd. Ik fertel de wierheid net", waard koartlyn sein, doe't in fraach hjiroer oankundige waard by it meitsjen fan in ôfspraak foar Omrop Fryslân yn in greidefûgelgebiet dêr't it ferassend goed giet. De ôfspraak waard úteinlik ôfsein, omdat der nei yllegale rôfbistebestriding frege wurde soe.

'Ons-kent-ons'-kultuer

De 'ons-kent-ons'-kultuer makket it ek dreech foar hanthaveners om achter diederynformaasje te kommen, sizze se by de FUMO. De opspoaring freget boppedat spesjalistyske kennis en yn it iepen bûtengebiet ûnopfallend wurkje om dieders te betraapjen falt ôf. De dieders wurde ek hieltiten ynventiver.

It kostet allegearre in hiel soad tiid en it smyt, mei troch de beheinde kapasiteit, net it measte op.