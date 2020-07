Ferwâlde krijt jild foar ferbouwing basisskoalle ta doarpshûs

It skoalgebou wurdt sûnt fjouwer jier brûkt as doarsphûs, mar hat noch echt it karakter fan in skoalle. Doarspbelang wol der graach in smûk moetingsplak fan meitsje, mei in bar en in goede keuken. Ek moat der mear opslachromte komme.

De ferbouwing kostet mei-inoar goed twa ton.