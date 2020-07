KNKB: "Bestjoerlik Fryslân moat ús mear stypje om de sportsimmer noch glâns te jaan"

Dat is de reden dat de earsteklas wedstriid foar manlju kommende sneon yn Rie net trochgiet. De feriening woe wol en doarde wol, mar gemeente Waadhoeke easke safolle dat de wedstriid no dochs ôfsein is. "Ik hie ek hope dat bestjoerlik Fryslân ús wat stypje soe om dizze sportsimmer noch in bytsje glâns te jaan. Mar je moatte oan alles foldwaan. Je moatte draaiboeken en alles ynleverje en dat is net foar elke feriening weilein", seit Sinnema.

Lytse ferieningen

Sa't it no liket wurdt der kommend wykein wol keatst yn Moarre-Ljussens en Boalsert. Mar dêrnei wurdt de aginda leger. Makkum, Seisbierrum, Arum, Wytmarsum, Kimswert en Bitgum hawwe al oanjûn dat se de wedstriid net organisearje kinne. "Wy sille no probearje om ferieningen te finen om de haadklassepartijen yn in soberdere foarm te organisearjen", seit Sinnema.

"Dat soe ek yn lytsere doarpen kinne. Net al te folle poespas, want derom ha de gruttere ferieningen ôfheakje moatten. Dy hawwe der in evenemint by, sa stean se ek bekend en dat lûkt in soad publyk. Dus we hoopje no dat we foar elk wykein in feriening fine dy't in sobere haadklassepartij organisearje wol", seit Sinnema.

De KNKB hat noch likernôch fjirtjin dagen om dat allegearre foar inoar te krijen. "We smite de handoek noch net yn de ring, sa fier binne we noch net", sa seit Sinnema.