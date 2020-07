Demonstrearje mei trekkers wurdt ek yn Fryslân ferbean: "De tiid fan warskôgjen is foarby"

Nettsjinsteande it ferbod sille de boeren gewoan trochgean mei harren aksjes. "We zijn in druk overleg wat we gaan doen, maar we stoppen niet," seit Mick Tinga, ien fan de foaroanmannen fan de aksjes fan ôfrûne tiid. "De boeren zijn het zat. Er is nu een halfjaar lang gepraat. Den Haag luistert nergens naar en doet niks voor de boeren. Nu komt er ineens een voermaatregel, dat we minder eiwit moeten gebruiken."

Neffens Tinga wurde de aksjes fan de boeren oerdreaun. "Ik vind dat alles een beetje uitvergroot wordt. We zijn donderdagavond begonnen toen hebben we een rondje door Fryslân gereden, zijn we niemand tot last geweest, en was de groep niet zo groot. Zaterdag was de groep wat groter, maar maren we ook niemand tot kwaad."