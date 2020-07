Piet Paulusma: 'Eks-orkaan Edouard komt ús kant op'

De eks-orkaan 'Edouard' komt ús kant op. Dat seit waarman Piet Paulusma. Dat sil sa't it no stiet in soad ynfloed ha op it waar fan tongersdei en freed, tinkt Piet. "It kin wol ris in feninige depresje wurde mei kâns op in soad rein en stoarmeftich waar", seit Paulusma.