Opnij protest boeren: yn Drachten en Snits by distribúsjesintra

Der binne moandeitejûn in soad boeren op 'en paad, benammen fan De Tynje út binne in soad trekkers útriden om opnij aksje te fieren. De boeren ride fan De Tynje út nei Drachten om it distribúsjesintrum fan de Ali te blokkearjen. Under de groep is in grut tal jongelju. Yn Snits is ek in protest, dêr wurdt it distribúsjesintrum fan de Poiesz blokearre.