Ferskate keatsferieningen sjogge ôf fan haadklassepartij: KNKB komt byinoar

LKC Sonnenborgh, dêr't snein noch keatst is troch fjouwer partoeren, sil nei alle gedachten moandeitejûn in beslissing nimme oer de organisaasje fan de Rengerspartij op snein 19 july.

Teloarstelling

De KNKB is teloarsteld oer it frij grutte tal ôfmeldingen. It haadbestjoer komt moandeitejûn byinoar om de aktuele situaasje te bepraten. Dan wurdt miskien ek dúdlik hokker ferieningen dy't foar 11 july op de aginda stiene, ree binne om in datum yn te foljen dy't no frij komt. It is op dit stuit noch net dúdlik hoefolle keatsferieningen in haadklassepartij oernimme wolle.

De Frouljus PC is op de aginda ferpleatst fan 9 augustus nei snein 27 septimber.