Veiligheidsregio Fryslân tinkt oan demonstraasjeferbod foar trekkers

"Wy nimme no noch net in beslút. Wy binne op dit stuit oan it wachtsjen hoe't de ûntwikkelingen foar moandeitejûn binne," seit wurdfierder Rob Leemhuis. "Yn Grinslân binne der al langer protesten. Dus dat is oars as Fryslân."

De Grinzer Veiligheidsregio hat it ferbod ynfierd 'om herhaling te voorkomen.' Sy wolle de ferkearsfeiligens en de sûnens fan minsken beskermje en ûnoarderlikens foarkomme.

Van der Zwan

De boeren protestearren ôfrûne wykein op It Hearreanfean troch in sneldyk ôf te sluten. Boargemaster Tjeerd van der Zwan sei earder tsjin Omrop Fryslân dat hy it blokkearjen fan sneldiken net akseptearret.