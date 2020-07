Natuer yn de Twizelermieden fan nasjonale betsjutting

It gebiet dêr't it om giet is yn 2015 op 'e nij ynrjochte mei in eigen wetterhúshâlding, sa bliuwt it ek yn drûge tiid wiet. En it giet net om samar wat wetter, mar om kwelwetter, leit boskwachter Gjerryt Hoekstra út: "Dy kwelwetterstream is echt unyk. Dy wurket hjir noch en dat is echt de de motor ûnder it gebiet. En dat wetter is bytiden wol hûndert jier ûnder de grûn ûnderweis. Under de grûn wurdt dat filtere. Fosfaat en nitraat geane der út en it nimt ûnder oare izer en kalk op. En dat hiele skjinne en úteinlik skrale wetter komt hjir nei boppen en dêr profitearje dizze plantsoarten fan."

Kultuerlân

It is wol kultuerlân, want ea hat it as healân yn gebrûk west. Dat betsjut dat der gjin bisten rûnen en dat it net bedonge waard. Wol waard it yn augustus foar it hea meand. Dat betsjut ek dat dit no ek wer barre moat om foar te kommen dat it úteinlik in sompebosk wurdt. Der is net mear in soad fan dizze natuer, seit Hoekstra: "Der binne yn Nederlân noch inkele tsientallen oant hûndert bunder fan dit type habitat oer."