Miny-Young Solar Challenge by de alve stêden del

Projektlieder Menno Wijkhuizen fertelt hoe't hy op it idee kaam. "We zouden dit jaar eerst drie races hebben, maar dat werd door corona afgelast. Ook kwam ik zelf thuis te zitten omdat ik geen school meer had. Dus daarom hebben we met de organisatie gekeken naar wat wél kan. Toen heb ik voorgesteld om de Elfstedentocht te varen, daar waren we heel blij mee."

"Beter dan gedacht"

Wol fart der in beheind tal dielnimmers, fanwegen corona. Der dogge tolve boaten mei. "Met de coronamaatregelen kun je niet iedereen meenemen, al zou ik dat wel graag willen." Ien fan de dielnimmers fan in skoalle yn Almere fynt it de goeie kar. "Het moet leuk zijn, maar de veiligheid gaat voorop." De wedstriid gie goed, fertelt er. "Het was rustig. Soms was er wel wat wind, dan moet je bijsturen en op de anderen letten. Dan gaat alles veilig en heb je een leuke vaart. Gelukkig hadden we genoeg zon om op sommige stukken voluit te varen. Dat maakt het ook leuker. Al met al beter dan gedacht." De wedstriid moast wol ynkoarten wurde fanwegen de wyn.