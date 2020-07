Provincie en Sport Fryslân stellen geld beschikbaar voor meer sport in de zomer

Het is een van de extra maatregelen van de provincie om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Met elkaar stelt de provincie daar vijf miljoen euro voor beschikbaar. Zo'n vijf ton daarvan gaat naar sportverenigingen, maatschappelijke verenigingen en dorpshuizen.

"In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en sportevenementen zijn afgelast," zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "Terwijl het Friese bloed van jongs af aan kolkt van de zin om te sporten. We nodigen sportverenigingen uit om activiteiten voor alle kinderen te organiseren: laat ze fierljeppen, kaatsen, noem maar op. Zo komen we de zomer sportief en met 'nocht en wille' door!"