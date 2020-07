Provinsje en Sport Fryslân stelle jild beskikber foar mear sport yn de simmer

It is ien fan de ekstra maatregels fan de provinsje om de gefolgen fan de coronakrisis op te fangen. Mei inoar stelt de provinsje dêr fiif miljoen euro foar beskikber. Goed fiif ton dêrfan giet nei sportferienings, mienskiplike ferienings en doarpshûzen.

"Yn dizze frjemde tiid leit alle stil; er is gjin kompetysje en sporteveneminten binne ôflost," seit deputearre Sander de Rouwe. "Wylst it Fryske bloed fan jongs oan kolket fan de nocht om te sporten. Sportferieningen wurde útnoadige om aktiviteiten foar alle berne te organisearjen. Lit se fierljeppe, keatse, neam mar op. Sa komme we de simmer sportyf en mei nocht en wille troch!"