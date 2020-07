Van den Belt oer nije Cambuurstadion: "Eerste paal in voorjaar 2021"

Nij stadion

It is sa stadichoan in dossier dêr't net in ein oan liket te kommen: it nije stadion. Oardel moanne lyn waard dúdlik dat der op 'e nij trije moannen fertraging is, mar Van den Belt lit witte dat de problemen fan doe net mear oan 'e oarder binne: "Een groot deel daarvan is opgelost. De grote problemen zijn verholpen."

It projekt is mear kompleks wurden, om't boubedriuw Dijkstra Draisma út de SOC (Stadion Ontwikkeling Cambuur) stapt is. Dat hâldt yn dat projektûntwikkeler Wyckerveste no de iennige partij is yn de SOC. "Dat was een onderdeel van het probleem", sa seit Van den Belt. "Tot een jaar geleden waren Dijkstra Draisma en Wyckerveste samen de SOC, voor 50%-50%. Ze zijn uit elkaar gegaan, waarmee de SOC eigenlijk Wyckerveste is. Daarmee is het wel een heel groot project voor één partij."

Wyckerveste sil no de merk op om te sjen wa't it stadion bouwe sil. Dat soe dus in oare partij as Dijkstra Draisma wurde kinne. Hoe sjocht it trajekt der de kommende tiid út? Van den Belt: "De opdracht aan de aannemer in combinatie met de omgevingsvergunning zal halverwege augustus plaatsvinden. Dan is het point of no return bereikt en dan gaan we voorbereidende bouwwerkzaamheden doen tot het einde van dit kalenderjaar. In februari, maart 2021 slaan we de eerste paal. 1 juli 2022 willen we erin."