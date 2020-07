Opsetten koöperaasje sinnepark is dreech: "De kennis moat der wêze"

Ien fan dy koöperaasjes is Duorsum Akkrum Nes (DAN). Dy bestiet al acht jier en is oprjochte troch Harry Haitsma en Joop Andreae. "Der waard frege oft it doarp wat dwaan woe mei duorsume enerzjy. Dêr is doe in ploech foar makke en binne wy sa ynsprong."

De koöperaasje hat no 120 leden, mar it meast wichtige is it bestjoer, seit Haitsma. "Wy binne in stel entûsjaste minsken, mar de kennis moat der wol wêze." Hy wiist derop dat net elke frijwilliger samar in koöperaasje begjinne kin. "Der komt hiel wat by sjen hjoed-de-dei. En dat kin net eltsenien."