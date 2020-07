Bartele Bijma (90) nei fjouwer moannen wer op besite by famylje

Fan njoggen oere ôf is besite wer wolkom yn it fersoarchingshûs Foswert yn Ferwert, en meie de bewenners wer nei bûten. Bartele Bijma hat echt nei dit moment út sjoen en dus stiet syn dochter al foar njoggenen klear foar de doar fan it fersoargingshûs. Yn de auto giet it nei Feinsum, dêr't de hiele famylje op him sit te wachtjen op in boerepleats. Der hingje flaggen yn de keamer en der is gebak. Want it is echt efkes in feestje.

"Ik haw hjir in hiel skoft net west. Fjouwer moannen leau ik. Ik haw it wol mist hear." Dochs hat er net iensum west yn de tiid dat er op syn keamer bliuwe moast. "Ik mei graach lêze en ik leau dat ik noch nea safolle boeken lêzen haw as yn de ôfrûne wiken. En ik haw in krante dy't ik alle dagen troch nim."