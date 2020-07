Burgemeester Van der Zwan over blokkeren snelwegen: "Dat moeten we niet accepteren"

Hoewel gemeente Heerenveen ervaring heeft met boerenprotesten, gaat het nu anders dan anders. "In het verleden is Heerenveen ook verzamelplek geweest en dat hebben we altijd in goed overleg met de organisatoren kunnen doen. Wat er nu gebeurt is dat het een ongeorganiseerde groep is, en dat ze zelf niet echt een idee hebben wat ze zo'n avond gaan doen," zegt Van der Zwan.

"Dat moeten we niet accepteren"

De boeren blokkeerden onder anderen de A7 en A32, en gingen daarna naar een distributiecentrum van een supermarkt. "Ik vind dat dat soort dingen niet kunnen, dat is niet proportioneel. Ik zou een beroep op ze willen doen contact met de autoriteiten op te nemen, dan kijken we wat acceptabel is en wat kan," zegt de burgemeester. "Het blokkeren van snelwegen en distributiecentra is een stap te ver en dat moeten we niet accepteren."

Van der Zwan heeft overleg met de politie gehad over de protesten, en heeft aangegeven dat acties zoals die van zondag niet toegestaan zijn. "Ik heb met politie overlegd dat we dat echt niet meer gaan tolereren. Boeren kunnen rustig demonstreren, maar wel in goed overleg met de overheid."