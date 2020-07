Grutte ferskillen by kompensaasje sinneparken yn Fryslân

Keamerfragen

Nei oanlieding fan it ûndersyk fan de Noordelijke Rekenkamer binne der neffens Kwakkel wol oriïntearende stappen set om it foech fan in gemeente en provinsje oan te passen. Der binne keamerfragen stelt oan Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat. Under oaren is frege wat syn miening is oer it feit dat omwenners fan it iene projekt mear kompensaasje krije as omwenners fan in oare projekt. En dat der ienduidige wetlike noarmen komme moatte foar kompensaasje en finansjele partisipaasje.

Wiebes syn reaksje hjirop:

"Er is sprake van maatwerk en de mate en wijze waarop omwonenden kunnen meeprofiteren kan daarom verschillen per project en per gebied. Ik ben daarom geen voorstander van eenduidige wettelijke normen ten aanzien van financiële participatie op landelijk niveau.

Wel is het van belang dat bij energieprojecten het bevoegd gezag voldoende juridische mogelijkheden heeft om vooraf eenduidige kaders te kunnen vaststellen ten aanzien van financiële participatie."

Yn it antwurd fan Wiebes stiet ek dat der op dit stuit yn kaart brocht wurdt wat de juridyske mooglikheden fan gemeenten en provinsjes binne as it giet om it stellen fan easken oan finansjele partisipaasje. Hy ferwachtet de keamer hjiroer nei de simmer te ynformearjen.