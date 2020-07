Nyck de Vries testrider Toyota yn WEC-kampioenskip

Yn dy bolide, mar ek yn de Formule E en earder as rider fan it Racing Team Nederland yn de op ien nei heechste klasse (LMP2), makke De Vries safolle yndruk dat de kommende wike as testrider foar Toyota begjint.

Utsein as test- en reserverider sil hy ek in grutte rol spylje by de fierere ûntwikkeling fan de nije Le Mans Hypercar dy't folgjend jier brûkt wurde sil. De Vries ferfangt de Frânsman Thomas Laurent.

Ear

De Vries neamde it in ear keazen te wêzen troch Toyota: "Het rijden in de TS050 HYBRID in Bahrein was een fantastische ervaring. Ik hoopte al dat het niet bij die ene keer zou blijven. Ook het meehelpen ontwikkelen van de nieuwe wagen spreekt me aan. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan een succesvolle start van een nieuw tijdperk voor het team."