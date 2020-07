Simmerblog: Simmer yn Reahûs

Trien en Anne Engelsma setten sa'n 15 jier lyn útein mei harren camping 'De Finne'. Se krigen doe wol wat fernuvere reaksjes. "It is wiid, wetter, it is lân, en dan begjinne je samar in camping. Minsken hiene sokssawat fan, wat moatte wy no mei in camping yn Reahûs?" seit Trien. "It stik lân wêr't de camping op boud is, wie it minste stik lân dat wy hienen. It leanbedriuw en alles sei, 'jonges, dit wurdt hielendal neat, dit komt noait goed'."

Hoewol't it waar net al te bêst is, stiet de camping no hielendal fol. "It is in hiele aparte gewaarwurding," seit Anne. "No waait en reint it en dan stiet it fol, en yn april wie it mei it moaiste waar fan de wrâld leech."