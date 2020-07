Doe't se it fervespoar fan de auto ôf folgen, kamen se by in wente telâne. Dêr waard in 45-jierrge frou oanhâlden. Ek trof de plysje yn de wente de iepene fervepot oan.

De frou is ynsletten foar fierder ûndersyk. Wat har beweechredens wiene, is net bekend.