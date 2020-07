Simmerskoalle yn Ljouwert om learachterstân troch coronakrisis yn te heljen

De simmerskoalle foar bern út groep 5 oant en mei 8 wie der al. Troch dy no ek foar de legere klassen oan te bieden, wol Proloog op in leechdrompelige manier bern byspikerje en derfoar soargje dat se aanst wer goed taret oan it nije skoaljier begjinne kinne.

De reguliere lessen dy't de bern yn it skoaljier folgje, krije dêrmei in ferfolch yn de simmerfakânsje. De fokus leit lykwols net allinnich op it learen. "It moat foaral in hiele moaie perioade foar de bern wurde, mei ûnder oare sport- en kreative aktiviteiten. We hawwe der in moaie fariaasje yn oanbrocht", fertelt Ruerd Kuiper, direkteur ûnderwiis by Proloog.

Trije groepen

Proloog fokusset op de jongere bern om't sy yn de coronatiid in soad skoalle mist hawwe. Dêryn makket de skoalkoepel ûnderskied tusken trije groepen. As earst bern dêr't de skoalle fan seit dat it goed wêze soe as se trochgean mei learen. "Dy bern hawwe net perfoarst in achterstân, mar it is wol in goede saak om troch te gean yn de simmerperioade."

De twadde groep binne bern mei in bepaalde ûnderwiisbehoefte, sa't Kuiper it sels seit: "It giet dan bygelyks om bern mei problematyk as autisme." Tredde groep binne kwetsbere bern. "Ek foar dy groep is it wichtich dat we yn de lange simmerperioade goed kontakt mei harren hâlde."