Sinneparken: goud foar ûntwikkelers, skyntsje foar boarger

Partisipaasje en kompensaasje net goed te mjitten

Ut in rûngong by alle gemeenten yn Fryslân, Grinslân, Drinte en Oerisel del dêr't de parken al draaie of komme te stean, docht bliken dat dêr noch net folle fan telâne komt. As der al oan partisipaasje dien wurdt, is it faak ferskillend en ûntrochsichtich. Gemeenten witte faak net mear as dat in ûntwikkeler in oanbod dien hat.

Yn guon gefallen is der sprake fan direkte finansjele kompensaasje, bygelyks wannear't in ûntwikkeler in gebietsfûns follet. In oare manier om mei te dielen yn it sinnepark is saneamde partisipaasje. Soms kinne omwenners bygelyks tsjin ynkeappriis sels panielen oanskaffe by de ûntwikkeler of wurde der oandielen oanbean.