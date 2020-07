Plysje alert by nije boere-aksjes: Tsientallen trekkers ride yn de buert fan It Hearrenfean

Foar de twadde dei op rige binne Fryske boeren mei trekkers de dyk op gien, om te protestearjen tsjin it kabinet. Op in parkearterrein by it iisstadion Thialf kamen se by mekoar komme. Dêrnei binne se ôfsetten. It is op dit stuit net dúdlik wêr't se hinne ride.

By Thialf kamen de boeren by mekoar.