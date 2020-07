Boeren setten sneldiken ticht om te protestearjen tsjin it kabinet

De boeren binne lilk, omdat it kabinet it fretten ferbiede wol, dat de kij no krije, omdat it soarget foar tefolle útstjit fan stikstof.

Ter hichte fan It Hearrenfean stie it ferkear op de A32 stil yn beide rjochtingen. Ferkear op de A7 stie ek fêst. Om alve oere hinne binne de boeren ôfsetten nei in distribúsjesintrum fan in supermerk op It Hearrenfean.

By Thialf kamen de boeren by mekoar.