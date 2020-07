Partoer Gert-Anne van der Bos de bêste by offisjeuze kick-off fan it keatsseizoen

De offisjeuze kick-off fan it keatsseizoen wie yn Ljouwert, by LKC Sonnenborgh. Der diene yn totaal fjouwer partoeren oan mei. De tredde priis wie foar Enno Kingma mei Kees van der Schoot en Erwin Zeilstra, en as lêste einige it partoer fan Bauke Triemstra, Hendrik Kootstra en Sjoerd de Jong.

Nije wike sneon begjint yn Moarre-Ljussens it keatsseizoen foar haadklassers offisjeel.

De haadklassewedstriid dy't foar mannen op it programma stie foar freed 15 july, giet net troch. De organisaasje út Minnertsgea sjocht dat net sitten. It soe te lestich wêze om de coronamaatregels te hanthavenjen, as de besikers in drankje hân ha. En besikers wegerje wol de organisaasje ek net, want hoe bepale je dan wa't der dan wol of net komme mei?