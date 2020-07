Boeren wolle wer mei trekkers de dyk op nei kat-en-mûsspul mei plysje

In tsjûge omskriuwt de aksjes yn de nacht fan sneon op snein as in kat-en-mûsspul mei de plysje. De boeren ha oerenlang rûntsjes riden op it yndustryterrein fan It Hearrenfean, en se ha sa'n fiif kear it distribúsjesintrum fan in supermerk blokkearre.

By Tsjalbert besochten se in pear kear de A7 op te riden. De plysje koe dat foarkomme. Plysjes hiene ek de tarit nei de A32 ôfsetten.

Oeren letter riden de trekkers mei tsientallen auto's der achter binnentroch nei Drachten. Mei buskes fan de ME hie de plysje alle taritten fan de A7 blokkearre.

Yn Drachten waard de groep lytser. Om trije oere nachts hinne kaam der in ein oan de aksje.