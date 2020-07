PietCast #24 "We ha it allegearre oer de drûchte, mar it is oan de wiete kant"

Simmer komt mids july werom

It waar is no wat minder, mar in ynsinking duorrret faak mar in pear wiken. Yn it twadde part july komt de simmer werom. Wy binne bedoarn wat temperatueren oanbelanget. Wy tinke dat 25 oant 30 graden gewoan is, mar dat is it net. Normaal is 21, 22 of 23 graden yn dizze tiid fan it jier.

Fakânsjewaar yn Fryslân

It waar is hjir prima, It is minder hjit as yn it suden fan Nederlân. Dêr hiene se in hjitteweach, wy hiene in waarmteweach. Wy krije goed fakânsjewaar Mar jo kinne net trije moannen lang inkeld mar moai waar hawwe.

It wurdt in prima simmer mei utersten: hjitte en simmerstoarmen mei swiere buien, al hawwe wy dy hjir yn Fryslân oant no ta noch net hân. Mar it sil wol komme. Fryslân sil syn part noch wol krije.

Mar oan de oare kant: it hoecht net altyd sa te wêzen dat op waarmte swiere buien mei oerstreamings folgje. Sjoch mar nei it jier 2018. Doe hiene wy in rekôrdrûge simmer mei hjitte en net folle reinwetter.

Opwaarming ek natuerlik proses

Sûnt de iistiid is de ierde oan it opwaarmjen. It is in natuerlik proses. Wy minsken fersterkje dat opwaarmingsproses. Ektremer waar heart by dat proses mei hagelstiennen fan wol 3 sintimeter.

Corona en it waar

De waarmte hâldt de corona net tsjin. Sjoch mar nei lannen as Brazilië of de súdlike steaten fan Amearika. Dêr is it waarm en it coronafirus ferspriedt him dêr dochs op grutte skaal. Foar in part komt dat troch de fochtige lucht.

Sinneskyn, uv-strieling en wyn hawwe in positive ynfloed op tebekrinnen fan de fersprieding fan it coronafirus. Corona sit ûnder oare yn drippeltsjes en dy ferdampe earder mei sinneskyn of se ferwaaie yn de wyn. Mar, ik bin gjin firolooch, dus it is allegearre ôfwachtsjen hoe't it fierder giet."