Boere-aksjes gean troch: "It is no derop of derûnder, oars komt it net goed"

De aksjes wurde net koördinearre troch Farmers Defence Force. It bestjoer stiet wol achter it doel fan de aksjes. De foermaatregel is min en de minister hat nea by it oerlis sitten, al seit se sels fan wol, seit Van Keimpema. "As de minister docht wat sy wol, dan tinke de boeren no: wy dogge no ek efkes lekker wat wy sels wolle."

Hegere stjerte feroarsaakje en dan ek noch in boete oplizze

"De minister giet mei fakânsje en lit ús mei de rotsoai sitte. Wy hawwe de deade keallen en deade kij (omdat krachtfoer oan bannen lein is om de stikstofútstjit te ferminderjen, red.). Boeren dy't te folle dea fee hawwe, krije in boete. Dat is earder al ynfierd. Dus de hegere stjerte feroarsaakje en dan dêr ek noch in boete foar oplizze."

Gjin kompensaasje

De aksjes gean noch wol efkes troch, ferwachtet Van Keimpema. "De boeren hawwe harren nocht hoe't de Nederlânske steat mei harren omgiet. Elke boer hat rjochten en hat dêrfoar betelle. Fabriken kinne gewoan trochgean mei stikstof útstjitten. De loftfeart ek. Sterker noch: de KLM kriget ek noch jild ta fan it Ryk. Foar de boer is der gjin inkelde kompensaasje."