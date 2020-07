Plysjeblokkades by Tsjalbert; boeren gean de hiele nacht troch mei aksjefieren

De aksjes binne noch net foarby, seit Tinga. "We zijn woest. We gaan door totdat Den Haag breekt, en opstapt. De regels van het stikstof en het voer moeten van tafel. Of ze moeten het plan van het landbouwcollectief aannemen. Er moeten eerlijke regels komen."

Boeren soene ek ûnderweis west hawwe nei in molkfabryk by Tsjalbert. De plysje hat dêr in rotonde blokkearre, om foar te kommen dat de boeren it fabryk berikke koene. In plysjewurdfierder koe de ynset fan de ME net befêstigje, mar sei earder op de jûn dat dy ienheid altyd achter de hân is, foar it gefal dat ynset nedich wêze soe.