FIDEO: Aksjeboeren soargje foar oerlêst op A7 en A32

In groep fan boeren út Grinslân is mei de trekker op de A7 ûnderweis nei Fryslân. It is net dúdlik wat se krekt fan doel binne. Tusken Boerakker en Drachten komme der hieltyd mear trekkers by.

By Thialf op it Hearrenfean kamen ek tsientallen boeren by mekoar.